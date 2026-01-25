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Mujer es detenida por atacar con agua hirviendo a dos hermanos

By Redacción Noticias24Carabobo
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detenida atacar agua hirviendo

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Una mujer de 25 años, identificada como Yetsubith Requena, fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), tras atacar con agua hirviendo a dos hermanos gemelos en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

El arresto ocurrió en el sector Sarayauta, luego de que las autoridades recibieran una alerta a través del número telefónico del Cuadrante de Paz de la zona, por lo que los funcionarios adscritos a la Estación Policial local sorprendieron a la ciudadana en pleno acto de agresión.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas son mayores de edad y sufrieron graves quemaduras, la institución calificó la acción como actos crueles e inhumanos. La rápida movilización de la comisión, enmarcada en los protocolos de reforzamiento de seguridad ciudadana, permitió la captura de la agresora en el sitio de los hechos.

Tras el procedimiento, la ciudadana quedó bajo custodia y a la disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente por las lesiones causadas.

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