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Una mujer que se dedicaba a la estafa monetaria con la compraventa de divisas americanas, fue detenida en la urbanización El Bosque, parroquia Valentín Valiente, estado Sucre, por pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación Municipal Cumaná.

La detenida en Cumaná por estafa monetaría fue identificada en redes sociales del CICPC como Karelis María Malavé Marcano de 35 años de edad.

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La Delegación recibió varias denuncias de ciudadanos que fueron citados en la parroquia Altagracia, donde le entregaban el dinero en moneda extranjera. La detenida Malavé se comprometía a realizar el pago equivalente en bolívares a través de una transferencia bancaria, pero nunca lo concretaba, apropiándose del dinero concretando la estafa monetaria.

Detenida por estafa monetaria en Cumaná

Hasta la fecha, se han identificado cinco víctimas afectadas por esta estafa monetaria.

La detenida en Cumaná quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, para continuar con el proceso legal correspondiente.

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