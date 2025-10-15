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Una mujer fue detenida por el porte de droga intraorgánica, por efectivos de la FANB en Vega de Aza en el Municipio Córdoba del estado Táchira.

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Según reza el parte militar, los efectivos del Punto de Atención al Ciudadano Vega de Aza, detectaron la actitud nerviosa en una mujer que viajaba en un vehículo de transporte público.

La mencionada femenina se dirigía hacia la ciudad de Barinas, en el interior de su humanidad llevaba setenta y dos (72) dediles de cocaína.

Mujer detenida con droga en Táchira

El material expulsado arrojó un peso de ochocientos cincuenta y cinco gramos (855 grs) del estupefaciente.

El caso fue puesto a orden del Ministerio Público con competencia en materia de drogas.

Se desarrolló en jurisdicción de la ZODI 21 Táchira.

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