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Una mujer resultó detenida por posesión de 31 gramos de presunta cocaína cuando iba en una unidad de transporte rumbo a El Callao, sur del estado Bolívar.

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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), la aprehendió en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC), peaje de Palo Grande.

Detenida por posesión de cocaína en El Callao

Durante la revisión de una unidad de transporte que iba en dirección a El Callao, se detuvo a la mujer. Se le incautó un envoltorio que contenía la presunta droga llamada cocaína, con un total de 31 gramos de sustancia, y un teléfono celular.

Llevaba el paquete oculto de forma intraorgánica en sus partes íntimas. Según el reporte oficial, esta es una modalidad común en el microtráfico.

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