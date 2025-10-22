Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial La Isabelica de la Policía del estado Carabobo, durante labores de patrullaje vehicular en el sector Barrio La Castrera, calle cruce con Monagas, Valencia aprehendieron a una mujer por presunto tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
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La detenida fue identificada como Yenci Carolina Tapia Morales, de 49 años, quien al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva y nerviosa. Ante esta conducta, se procedió a darle la voz de alto y realizarle una inspección corporal, encontrando en su bolso tipo cartera color rojo con tira negra un envoltorio cilíndrico de presunta droga.
Mujer detenida por presunto tráfico drogas en Valencia
Según detalla dicho cuerpo de seguridad a través de la publicación en Instagram. La ciudadana posee antecedentes penales registrados por el delito de robo de vehículo automotor, según arroja el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), ante la dependencia Eje de Investigación de Hurto y Robo de Vehículos del Cicpc en Carabobo.
Entre las evidencias incautadas se encuentran un envoltorio cilíndrico de presunta cocaína con un peso aproximado de 592 gramos (592g); un bolso tipo cartera color rojo y un teléfono móvil Samsung Galaxy A21s, color azul oscuro. El procedimiento fue notificado al Ministerio Público.
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