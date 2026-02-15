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Una mujer en Carabobo permitía abuso sexual de su pareja a su hija de tres años y quedó detenida. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab a través de las redes sociales.

Resaltó el Fiscal Saab que fue aprehendida para ser imputada por el Ministerio Público, una mujer identificada como Nakari Torres. Esto por el delito de comisión por omisión en el delito de acto sexual con victima especialmente vulnerable.

Mujer en Carabobo permitía abuso sexual de su pareja a su hija de tres años

La mujer tenía conocimiento que su pareja abusaba sexualmente de su hija de tres años de edad. Y ella omitía los abominables hechos.

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