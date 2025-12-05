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Mujer es detenida por agredir a su hijo de 11 años en Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenida agredir hijo Valencia

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Funcionarios de la Policía del estado Carabobo, realizaron la detención de una mujer en Valencia, tras una denuncia realizada sobre un caso de presunto maltrato infantil.

Los efectivos del Cuadrante de Paz C-29, de la Estación Policial Bella Vista, detuvieron a la involucrada en el sector Barrio Andrés Bello, parroquia Miguel Peña, Valencia.

Detenida por agredir a su hijo en Valencia

 A través de la información que suministró el organismo de seguridad en su cuenta de Instagram, se conoció que la fémina causó lesiones físicas a su hijo de 11 años, por lo que fue detenida y el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, bajo la competencia del Fiscal 21° con atención a víctimas niños, niñas y adolescentes.

Policarabobo destacó que continúan comprometidos con la seguridad y el bienestar de la infancia.

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SourceLa Calle
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