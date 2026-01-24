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Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste detuvieron a una mujer identificada como Magaly Josefina Sánchez (34) por el infanticidio de su pequeña hija Yoneiverly Saulismar Balda Sánchez, de 10 años de edad.

El comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, explicó en sus redes sociales que la pequeña fue trasladada al Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza, en la parroquia Caricuao, donde ingresó sin signos vitales.

La detenida manifestó que su hija se encontraba alistándose para asistir a clases y presentó dos episodios de vómito y un cuadro convulsivo. Sin embargo, las experticias técnico científicas y forenses desmintieron la versión materna, ya que el deceso fue producto de múltiples traumatismos causados por una brutal golpiza.

Detenida por infanticidio en Caricuao

De acuerdo a la publicación de Rico, la mujer había maltratado a la niña por problemas de índole escolar, utilizando para ello sus manos y pies, hasta dejarla inconsciente, hecho que ocurrió en una vivienda del urbanismo Nuevo Macarao, en Caricuao.

La captura de Sánchez se llevó a cabo en la calle principal de Antímano, y fue de inmediato puesta a la orden de la Fiscalía 101° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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