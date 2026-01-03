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Mujer es detenida por hurtar 5 mil dólares en la casa donde laboraba

By Redacción Noticias24Carabobo
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detenida por hurtar 5 mil dólares

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Luego de un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Anaco, se logró la ubicación y detención de Yanetzi Argelia Sifontes (46), por hurtar dinero en la vivienda donde laboraba, informó Douglas Rico en sus redes sociales.

 

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Mediante denuncia interpuesta por las víctimas y las investigaciones realizadas, se logró determinar que Yanetzi, valiéndose de la confianza como empleada doméstica, sustrajo 5 mil 200 dólares pertenecientes a los ahorros de sus empleadores, los cuales utilizó para la adquisición de celulares y otros artículos.

Al ser detenida, se le ubicaron dólares en efectivo y todos los artículos que compró con el dinero hurtado, siendo puesta a la orden del Ministerio Público.

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SourceLa Calle
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