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Una mujer identificada como Adrianni Andreina Sanabria, fue detenida por funcionarios de Poliguaicaipuro, por maltratar físicamente a su bebé de siete meses de edad y amenazar con asesinarla para llamar la atención del progenitor de la niña.

Audios y un video publicado por el Diario Avance y que la mujer les hizo llegar al padre de la niña, muestran como lo amenazaba una y otra vez que la mataría si él no contestaba el teléfono.

En los audios le indicó que si se tardaba en llegar le iba a entregar a su hija, pero dentro de una caja, y también le envió un video en que pateaba a la niña que lloraba desconsoladamente.

Al recibir la denuncia se activó una comisión del Servicio de Investigación Penal (SIP), organismo que detuvo a la agresora en su vivienda ubicada en el sector Los Cedros en el kilómetro 34 de la vía Panamericana.

Detenida por maltratar a su hija de 7 meses

Los funcionarios también rescataron a la bebé del maltrato que le proporcionaba su progenitora. La niña fue atendida por médicos quienes detectaron un cuadro de deshidratación, así como signos de maltrato y quemaduras en el área genital producto del tiempo prolongado que pasaba con el mismo pañal.

Sanabria, quien posee antecedentes penales por lesiones personales, fue puesta a la orden de la Fiscalía 12 del Ministerio Público.

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