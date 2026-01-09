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Mujer es detenida tras golpear a su madre en Los Teques

By Redacción Noticias24Carabobo
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detenida golpear madre Los Teques

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Una mujer fue identificada como Orellana Machado Rosa Virginia, de 35 años de edad, fue detenida en su residenciada en el sector Ramón Vicente Tovar, comunidad Santa Eulalia, parroquia Los Teques.

La detención se efectuó luego de que la mencionada agrediera física y verbalmente a su progenitora, ocasionándole lesiones en el rostro.

Detenida tras golpear a su madre

La víctima, quien padece de trastorno neurocognitivo mayor, fue atendida y diagnosticada por personal médico.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, para las actuaciones pertinentes.

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SourceLa Calle
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