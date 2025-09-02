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Una acalorada discusión marital por celos, desencadenó el fallecimiento de una joven de 24 años, al ser presuntamente asfixiada por su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a.m. de este domingo, en una pequeña habitación de la residencia de la pareja ubicada en la parcela número 2 de la calle La Fundación del sector El Milagro, parroquia Güigüe, municipio Carlos Arvelo.

La víctima fue identificada como Wendy Alejandra Alvarado Gamez, quien al parecer habría sostenido una fuerte discusión con su pareja, motivada a los celos del hombre, luego de acudir a una fiesta la noche del sábado.

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Se conoció que la pareja estaba compartiendo en la celebración y luego se fueron a su residencia en horas de la madrugada del domingo, cuando discutieron y allí el sujeto la habría golpeado y estrangulado.

La madre de la víctima llegó a la casa de su hija, donde la encontró al parecer desmayada y con visibles hematomas.

Inmediatamente la trasladó al Hospital Carlos Sanda de Güigüe, con la esperanza de que los galenos quienes intentaron salvarla a la mujer asfixiada pero el intento fue infructuoso.

Desde el centro asistencial, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación Municipal Carlos Arvelo, llevaron el cadáver al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y dieron inicio a las averiguaciones del caso.

El presunto femicida, el novio de la víctima asfixiada , quien está identificado como Wilker José Chirinos se dio a la fuga y horas más tarde fue capturado por la policía científica en un terminal de pasajeros, cuando intentaba abordar una unidad colectiva para escapar.

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