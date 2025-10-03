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Una descarga eléctrica recibida mientras manipulaba los cables de una bomba de agua que estaba por conectar, acabó con la vida de Milagros Coromoto Escalona, una mujer de 64 años de edad que termino siendo electrocutada pasada las 7:00 de la noche de este miércoles primero de octubre en Falcón.

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El lamentable accidente doméstico se registró en el patio de una vivienda ubicada en la calle Rivas del sector Santa Rosa, parroquia Punta Cardón del municipio Carirubana, estado Falcón.

Mujer de 64 años fallece electrocutada en Falcón

Su hija fue la primera en percatarse del tráfico hecho que movilizó al lugar a la policía y luego el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que asumió las investigaciones.

Con Milagros Escalona suman siete los muertos por descarga eléctrica en Falcón este año, tercer caso en el municipio Carirubana según estadísticas de Versión Morón.

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