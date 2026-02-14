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Una mujer falleció arrollada en la Carretera Morón Coro hoy sábado 14 de febrero de 2026. El hecho ocurrió a la altura del sector Boca de Yaracuy, la dama que perdió la vida quedó identificada como Judith Salas, dijo el Canal de Emergencia.

Salas estaba cruzando la carretera cuando fue arrollada por un vehículo, la dama iba con sentido a la playa. Enseguida fue trasladada a la emergencia del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

Mujer falleció arrollada en la carretera Morón Coro

La mujer murió a los pocos minutos de ingresar al centro de salud más importante del municipio carabobeño. Las autoridades se están encargando de las investigaciones del arrollamiento.

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