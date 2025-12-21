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En horas de la noche de este sábado 20 de diciembre de 2025, una mujer falleció en hecho vial en Puerto Cabello frente a la Refinería El Palito. La dama quedó identificada como Rosa Sánchez de 63 años, mientras que el lesionado quedó identificado como José Álvarez de 62 años.

La mujer que iba conduciendo uno de los vehículos involucrados quedó identificada como Rayneth Hernández de 53 años quien salió ilesa del accidente. En el suceso vial se vieron involucrados dos vehículos.

Mujer falleció en hecho vial en Puerto Cabello

Una de ellas es una Toyota 4Runner color gris placas AA379VN como una gandola. En el sitio se presentaron comisiones de la PNB Tránsito. El lesionado fue llevado al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

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El hecho se suma a los ocurridos en los últimos días en el país donde se han reportado varios fallecidos. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia, cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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