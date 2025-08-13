Compartir

Una mujer falleció en Monagas al ser impactada por un rayo, el hecho ocurrió la tarde de ayer 12 de agosto de 2025 en Barrancas del Orinoco; además de la dama muerta hubo una persona herida.

La mujer identificada como Iginia Josefina Rodriguez iba en una curiara junto a otras cinco personas por el río. Estos regresaban pese al fuerte aguacero que estaba cayendo en la zona del oriente del país.

La dama fue impactada por el rayo, al llegar a tierra firme estaba con lesiones graves, fue llevada de emergencia al Hospital Dr. Tulio López Ramírez, pero había perdido la vida. El suceso conmocionó a los habitantes de Barrancas.

Al menos dos personas han perdido la vida en el oriente del país en lo que va de año, recientemente fue un menor de edad cuando estaba en uno de los balnearios del estado Anzoátegui.

Como es conocido las curiaras que viajan en la zona del Río Orinoco tienen canaletes de metal, este material es uno de los que atrae descargas eléctricas cuando hay mal tiempo.

