miércoles, agosto 13, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Mujer falleció en Monagas tras ser impactada por un rayo

By Redacción Noticias24Carabobo
0
19
Mujer falleció en Monagas tras ser impactada por un rayo
Foto: Canal Llanero.

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una mujer falleció en Monagas al ser impactada por un rayo, el hecho ocurrió la tarde de ayer 12 de agosto de 2025 en Barrancas del Orinoco; además de la dama muerta hubo una persona herida.

La mujer identificada como Iginia Josefina Rodriguez iba en una curiara junto a otras cinco personas por el río. Estos regresaban pese al fuerte aguacero que estaba cayendo en la zona del oriente del país.

La dama fue impactada por el rayo, al llegar a tierra firme estaba con lesiones graves, fue llevada de emergencia al Hospital Dr. Tulio López Ramírez, pero había perdido la vida. El suceso conmocionó a los habitantes de Barrancas.

Mujer falleció en Monagas tras ser impactada por un rayo

Al menos dos personas han perdido la vida en el oriente del país en lo que va de año, recientemente fue un menor de edad cuando estaba en uno de los balnearios del estado Anzoátegui.

NO DEJES DE LEER AHORA: Reportaron colisión de tres vehículos en la pasarela de La Adobera

Como es conocido las curiaras que viajan en la zona del Río Orinoco tienen canaletes de metal, este material es uno de los que atrae descargas eléctricas cuando hay mal tiempo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Femicida de Boca de Uchire fue capturado y esclarecido el caso

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Regional del Zulia
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 13 de agosto de 2025 y otros indicadores
Artículo siguiente
Septuagenario señalado de fotografiar partes intimas de una joven quedó detenido
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital