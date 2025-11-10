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Mujer fue arrollada frente a la Fundación Mendoza

By Redacción Carabobo
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Mujer fue arrollada frente a la Fundación Mendoza

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Una mujer fue arrollada frente la Fundación Mendoza hoy al sur de la ciudad de Valencia. La fémina había dejado a su hija en un colegio cercano cuando fue embestida por un motorizado que se desplazaba por el lugar.

La mujer quedó con lesiones en el cuerpo, al igual que el hombre que conducía la moto. Ambos quedaron tendidos en el pavimento, al lugar llegaron autoridades viales como paramédicos para atender la situación.

Mujer fue arrollada frente a la Fundación Mendoza

Tanto la mujer como el motorizado fueron llevados de inmediato a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET). Donde fueron recluidos luego del accidente ocurrido hoy cerca de la avenida Las Ferias.

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En las últimas semanas se han reportado varias personas arrolladas en las inmediaciones de la Fundación Mendoza. Como de la avenida Las Ferias, se hace un llamado a los conductores como a los peatones.

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