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Mujer fue asesinada a batazos por su pareja en el Zulia

By Redacción Noticias24Carabobo
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Mujer fue asesinada en el Zulia

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Una mujer identificada como Yoleidi Laforgia González, de 35 años de edad, fue asesinada a batazos por su pareja sentimental, mientras su tres hijos se encontraban en otra habitación de una vivienda en el estado Zulia.

Sobre el hecho se conoció, que la fémina la mañana de sábado, fue hallada sin vida por sus vecinos del sector Majagua, perteneciente a la parroquia Punta Gorda, en la Costa Oriental del Lago.

Los mismos, tras el hallazgo notificaron el hecho a las autoridades, por lo que una comisión del Cicpc, se trasladaron hasta el sitio y  colectaron evidencias de interés criminalístico que permitan dar con el paradero del principal sospechoso.

Mujer fue asesinada en el Zulia

Por su parte, al cuerpo de la víctima lo trasladaron hasta la morgue de Cabimas, donde le practicaron la autopsia de rigor, mientras continúan las investigaciones que revelen el móvil de este terrible crimen.

La comunidad se mantiene consternada por este homicidio y exigen que se haga justicia por el asesinato de esta mujer que deja tres hijos huérfanos.

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SourceEl Aragueño
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