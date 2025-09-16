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Durante un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se logró la detención de una mujer por el delito de maltrato infantil.

El periodista de sucesos Román Camacho, la mañana de este lunes 15 de septiembre, informó en su cuenta de Instagram, que la fémina identificada como Verianna Alexandra Castro Magariño, de 42 años, golpeó a su hijo de 12 con un cable en la ciudad de Caracas.

Los efectivos adscritos a la Estación Policial La Candelaria, tuvieron conocimiento que la agresora agredió al menor luego de que este desordenara la casa y tuviera problemas de conducta.

Es por ello, que los uniformados una vez fueron alertados de la situación, de inmediato conformaron una comisión que se trasladó hasta el Centro Residencial Santo Tomas, donde fue aprehendida la mujer.

Detenida por golpear a su hijo

Por su parte, el jovencito tras ser evaluado presentaba hematomas en el cuerpo, además de heridas producidas con el cable.

Trascendió, que el niño quedó bajo los cuidados de la fundación Forjando Futuro en Los Chorros, mientras se realizan las diligencias correspondientes para quedar bajo los cuidados de algún familiar.