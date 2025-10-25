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Funcionarios adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino de la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) ejecutaron un exitoso procedimiento de rescate animal tras una denuncia viralizada en redes sociales.

La acción policial se llevó a cabo luego de que un ciudadano se presentara en el comando de la unidad, ubicado en la Plaza de Ziruma, con un video que mostraba a un canino en condiciones deplorables, amarrado y expuesto a la lluvia.

La comisión policial se trasladó de inmediato a la Urbanización Ciudad de la Faría, donde constataron la veracidad de la denuncia. En el sitio, el canino fue hallado tal como se mostraba en el video, en un evidente estado de abandono.

Detenida por maltrato animal en Maracaibo

La propietaria del animal, identificada como Marta Cecilia Beleño, de 53 años de edad, fue aprehendida por presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal Venezolano, relativos al maltrato animal.

El perro rescatado fue trasladado a las instalaciones policiales para recibir atención especializada, logrando un enlace inmediato con la Misión Nevado. El equipo veterinario diagnosticó al canino con desnutrición y presencia de ectoparásitos.

Tras la valoración médica inicial, el canino fue puesto bajo resguardo en el refugio «Antigua Colonia Shell Haticos por Arriba», mientras que la ciudadana aprehendida fue notificada a la Fiscalía Quincuagésima Quinta (55°) del Ministerio Público.

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