Compartir

La mujer de fuego, Olga Tañón regresa con un nuevo sencillo que lanza a los hombres con el tema Perro Arrepentido”. El tema es una fusión de sonidos tropicales que cruza entre la cumbia, elementos de bachata, el vallenato y el género urbano.

Una vez más, la lírica del compositor Rodolfo Barreras se hace presente al describir de forma jocosa las historias de situaciones que las mujeres y/o parejas viven utilizando una frase muy popular del vocablo latino “vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas”.

Por lo tanto, la artista escribió que “Es un tema con el cual me identifiqué desde que lo escuche, disfruté el proceso de producción musical y visual porque quisimos hacerlo diferente; no les voy a adelantar nada más, escúchenlo y me dejan saber”.

“Perro Arrepentido” es la nueva canción de Olga Tañón

Es de destacar que, “Perro arrepentido” es un tema jocoso que forma parte de más de las 15 canciones que Olga ha grabado en los últimos 15 meses. El material ya se encuentra disponible para el disfrute de sus fanáticos.

“Perro arrepentido” fue producido musicalmente por Olga Tañón, Eliot «El Mago D’ Oz» y Billy Denizard. Además, que el tema se grabó en las pintorescas calles de Santa Fé de Antioquia, Colombia, donde reina el folclor, la cultura y el sentir de su gente.

El concepto creativo del video estuvo a cargo de Billy Denizard, la dirección Andrés Ricaurte y Billy Denizard y la producción María de los Ángeles Martínez y Punto 8.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.