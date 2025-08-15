Compartir

Una mujer ingresaba al Sistema Patria y cobraba bonos de personas fallecidas. La información la dio el comisario general del CICPC, Douglas Rico a través de sus redes sociales. La dama quedó a la orden del Ministerio Público.

Un extenso trabajo de investigación realizado por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo; permitieron la ubicación y detención de Eyilda del Carmen Hernández González (61), por acceso indebido.

A través del trabajo de investigación se pudo conocer que la sexagenaria, se dedicaba a la creación y gestión de múltiples cuentas de terceros. Con el objetivo de apropiarse indebidamente de los beneficios sociales (bonos).

Cobraba bonos de personas fallecidas

Los cuales otorga el Estado venezolano a sus beneficiarios reales, que se encuentran fallecidos y, a familiares de otras personas que no se encuentran en el país. Recibiendo un porcentaje a cambio de dicha gestión.

Durante el procedimiento de aprehensión, se encontraron dos libretas de notas que contenían información detallada de más de 60 usuarios. Incluyendo sus claves de acceso al sistema Patria y a diferentes entidades bancarias. La investigación reveló que la implicada utilizaba estos datos para acceder a las cuentas y apoderarse de los beneficios económicos.

