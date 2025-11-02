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Una mujer murió en Aragua tras ser arrollada por un autobús, el hecho ocurrió la mañana de hoy domingo 2 de noviembre de 2025 en Villa de Cura, municipio Zamora. La mujer que aun no ha sido identificada cayó de una mototaxi.

La dama transitaba en la moto por la avenida Paradisi cerca de la plaza Bolívar de Villa de Cura cuando cayó de la moto, en ese momento venía un autobús Marcopolo y la arrolló. Enseguida llegaron organismos viales para atender la situación.

El mototaxista luego que la mujer cayó se dio a la fuga, tomó la moto y huyó del lugar. Pero quedó grabado en un video y es buscado por las autoridades.

Mujer murió en Aragua tras ser arrollada por un autobús

La mujer sufrió severas lesiones, perdiendo la vida en el lugar. En el sitio estuvieron comisiones de bomberos, como de policías y Protección Civil. El cadáver fue llevado a una morgue cercana en Villa de Cura.

Se conoció de forma extraoficial que el conductor del autobús estaría detenido por averiguaciones.

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