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Una mujer murió en Aragua, en el Hospital central de Maracay tras sufrir quemaduras de tercer grado en 85% de su cuerpo. La dama que perdió la vida quedó identificada como Nelsi Coromoto Herrera Jiménez de 37 años de edad.

El domingo 15 de febrero la mujer falleció en el centro de salud de la capital de Maracay, luego de estar varios días internada. El pasado 2 de febrero la mujer fue encontrada con severas quemaduras dentro de su vivienda en el municipio Lamas.

Mujer murió en Aragua tras sufrir quemaduras de tercer grado

La mujer estaba residenciada en el centro de Santa Cruz en la calle San Rafael y llegó en estado crítico al centro de salud. Hasta ahora hay dos hipótesis sobre el caso de la mujer, uno de ellos es que pudo ser provocado por ella misma.

La segunda hipótesis es que alguien puedo rociar un liquido inflamable sobre su cuerpo y luego procedió a quemarla. El caso que causó conmoción en el municipio Lamas está siendo investigado por las autoridades de rigor.

Autoridades como el CICPC de la Delegación de Cagua, están abocados a la investigación del caso. El cadáver de la mujer fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar.

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