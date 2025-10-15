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Una mujer murió en Caracas al ser arrastrada por el agua tras las fuertes lluvias que cayeron hoy 15 de octubre en horas de la madrugada. El hecho ocurrió en el sector Los Cardones de El Valle en el municipio Libertador.

La mujer venía con su pareja en una moto, cuando estaban cayendo las fuertes lluvias. Cuando se trasladaban por Los Cardones al parecer un objeto golpeó a la mujer. Y tanto ella como su pareja cayeron de la moto.

Esta fue arrastrada por el agua en la vereda, quedando debajo de un Jeep que estaba estacionado en la zona. Fue cuando su pareja junto a un vecino intentaron sacarla debajo del vehículo rústico.

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Mujer murió en Caracas al ser arrastrada por el agua

La sacaron y la llevaron hasta la acera, pero la dama ya no tenía signos vitales. En la labor de primeros auxilios estuvo un funcionario de bomberos de Caracas. Luego llegaron funcionarios de la PNB.

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Como del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver. La mujer quedó identificada como Aeyuris Aniuska de 45 años de edad.

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