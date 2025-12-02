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Una mujer murió en Puerto Ordaz tras estrellar su camioneta contra un poste en la avenida Atlántico. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer lunes 1º de diciembre de 2025, al lugar se presentaron autoridades viales del estado Bolívar.

La dama quedó identificada como Noheli Cristina Betancourt Farfán de 37 años de edad. El choque contra el objeto fijo ocurrió adyacente al centro comercial Atlántico en la parroquia Unare.

Betancourt Farfán venía conduciendo una camioneta Toyota Terios color gris. Hasta ahora se desconoce el motivo del choque en el lugar, las autoridades investigan lo ocurrido en esa avenida de Puerto Ordaz.

Mujer murió en Puerto Ordaz tras estrellar su camioneta contra un poste

Las personas al escuchar el violento impacto de la camioneta enseguida buscaron ayudarla. Pero el choque fue fuerte que dejó a la mujer sin signos vitales dentro del vehículo. El cadáver de la dama fue llevado a la sede de medicina forense de Puerto Ordaz.

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La camioneta quedó completamente inservible en su parte delantera. El hecho causó conmoción en la ciudad de Puerto Ordaz. El accidente vial se une a los ocurridos en esa entidad y en el país.

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