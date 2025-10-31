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Mujer murió en una isla de Australia tras ser abandonada por un Crucero

By Redacción Noticias24Carabobo
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Mujer murió en una isla de Australia
Foto: Infobae.

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Una mujer murió en una isla de Australia tras ser abandonada por un crucero. La muerte de Suzanne Rees una dama de 80 años y aficionada al senderismo y a los ejercicios ha conmocionado a Australia y al mundo.

Rees había pagado 50 mil dólares por este viaje en el crucero, pero al parecer no llegó a la hora indicada para el zarpe y el barco se marchó. La dama quedó sola en la isla, cuando las autoridades regresaron estaba se encontraba sin vida.

Mujer murió en una isla de Australia tras ser abandonada por un Crucero

La policía de Queensland resaltó que la mujer murió por causas repentinas, no sospechosas. La familia de la mujer cuestionó el papel de la empresa Coral Adventurer por dejarla sola en dicha isla.

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El viaje era por un lapso de 60 días, la familia de la mujer consideró que fue un gran descuido dejarla en el lugar. Indicaron que seguirán los canales regulares para actuar legalmente

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