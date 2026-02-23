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Mujer murió tras caer de una altura de 20 metros en un centro comercial capitalino

By Redacción Noticias24Carabobo
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Mujer murió tras caer de una altura de 20 metros
Foto: Bomberos de Caracas.

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Una mujer murió tras hacer de una altura de 20 metros en un centro comercial capitalino. La información la dio a conocer el Coronel de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en sus redes sociales.

Informó Palacios que el cuerpo de Bomberos de Caracas se trasladó al Municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial el Líder. Para atender la situación presentada.

Mujer murió tras caer de una altura de 20 metros

En el sitio una Ciudadana de aproximadamente 23 Años de Edad, se lanzó de una altura de aproximadamente 20 metros, resultando sin signos vitales; los efectivos del C.B.C. estuvieron en el lugar de manera preventiva.

En conjunto con personal del CICPC los mismos quedando a cargo del procedimiento.

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SourceBomberos de Caracas/Pablo Palacios
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