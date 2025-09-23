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Mujer perdió la vida en el terminal de pasajeros de Maracay al ser atropellada por una buseta

By Danny Valdiviezo
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Mujer perdió la vida en el terminal de pasajeros de Maracay
Foto: El Aragüeño

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Danny Valdiviezo
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Una mujer perdió la vida en el terminal de pasajeros de Maracay, al ser atropellada por una buseta. El triste hecho vial ocurrió hoy en horas de la mañana, cuando un Encava modelo 1986 atropelló a la mujer.

La dama en ese momento estaba cruzando una de las avenidas del terminal ubicado entre Constitución y Fuerzas Aéreas cuando el Encava la atropelló. La camioneta cubre la ruta Cagua Santa Cruz.

Mujer perdió la vida en el terminal de pasajeros de Maracay

Al lugar acudieron autoridades viales, como policía de Aragua, entre otras. El cadáver de la dama fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar

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SourceEl Aragüeño/Todo Aragua
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