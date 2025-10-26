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Un voraz incendio consumió una vivienda en el barrio La Atascosa de Palo Negro, cobrando la vida de Magvia Rebeca Hernández Caraballo, de 50 años de edad, quien falleció calcinada al no poder escapar de las llamas.

El trágico suceso ocurrió en la calle Cedeño, específicamente en la residencia marcada con el número 2.

Según versiones de familiares, el siniestro se originó en el área de la cocina, presuntamente a causa de un cortocircuito en una cocina eléctrica. El fuego generó varias explosiones que alertaron a los vecinos y provocaron daños considerables en la estructura y las paredes de la casa.

Incendio de una vivienda en Maracay

Al lugar acudieron de inmediato comisiones del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía de Aragua y el Cicpc, quienes trabajaron para sofocar las llamas y procedieron con el levantamiento del cadáver.

El cuerpo de la víctima presentaba quemaduras en gran parte de su extensión, producto del incendio que consumió la vivienda en cuestión de minutos.

Magvia Rebeca Hernández, madre de tres hijos y de oficio del hogar, había tomado la decisión de vender su cocina a gas y otros objetos de valor hace aproximadamente tres meses, con el propósito de radicarse en Colombia. No obstante, según allegados, gastó el dinero recaudado y se vio imposibilitada de realizar el viaje, lo que la obligó a permanecer en la vivienda donde finalmente perdió la vida.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar con exactitud las causas del incendio, mientras familiares y vecinos lamentan la pérdida de una mujer conocida por su dedicación a su familia.

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