Una mujer perdió la vida tras lanzarse de una buseta en Yaracuy, el hecho ocurrió luego de las nueve de la noche de ayer domingo 24 de agosto de 2025. En el sector Las Guacamayas, municipio Sucre en la entidad yaracuyana.

Específicamente en la curva La Galletera de la Autopista Centroccidental, la mujer quedó identificada como Diosmar Rojas de 24 años de edad. La fémina viajaba en una buseta marca Hino identificada con las placas 523AA8U.

Mujer perdió la vida tras lanzarse de una buseta en Yaracuy

Al parecer el autobusete tuvo una falla en el motor y comenzó a incendiarse, es por ello que la joven decidió lanzarse del mismo. Lo que le causó severas lesiones en su cuerpo muriendo de manera inmediata al golpearse con el pavimento.

En el lugar estuvieron comisiones de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), como comisiones de la Policía del estado Yaracuy.

