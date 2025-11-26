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Una mujer de 27 años, ha sido privada de libertada, presuntamente por someter a sus dos hijas, de 11 y 8 años, a explotación sexual y exposición pornográfica, informó el Ministerio Público.

El Juzgado Primero de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Sobre la Mujer del Táchira en esa entidad andina, dictó la privativa de libertad en contra de Ingrid Yulieth Contreras (27) y fijó su reclusión temporal en la sede del Cicpc en La Fría; situada en el municipio García de Hevia.

Hechos

Tal hecho fue detecado el pasado 21 de octubre por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la ciudad de Coloncito; capital del municipio Panamericano del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha funcionarios del Cicpc en labores de patrullaje cibernético cuando tuvieron conocimiento de un video en el que Contreras habría obligado a sus hijas a cometer actos sexuales.

Ese hallazgo permitió el inicio de las experticias correspondientes, y permitió ubicar a la fémina; así como su domicilio. En consecuencia, ese mismo día una comisión del Cicpc se trasladó hacia la vivienda en el municipio Panamericano; donde se encontró a la victimaria y se le aprehendió en flagrancia para dejarle a disposición del Ministerio Público.

Investigaciones

Las indagaciones preliminares permitieron determinar que Contreras supuestamente producía el mencionado material sexual para comercializarlo en una plataforma digital y obtener lucro de ello.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 16ª de Táchira imputó a Contreras por la presunta comisión de explotación sexual y exhibición pornográfica en perjuicio de sus dos hijas.

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