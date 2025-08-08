Compartir

Una mujer que asesinó a tres adultos mayores en Caracas fue capturada, así lo informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio Público. El hecho ocurrió en 2017 y la mujer se había fugado del país.

Informó el titular de la Fiscalía que luego de haberse tramitado la correspondiente Orden de Aprehensión, Alerta Roja y Solicitud de Extradición; se recibió proveniente de la República de Colombia, la ciudadana Xiomara Amador.

Quien fue imputada y privada de libertad por el delito de Homicidio Intencional Calificado ejecutado con Alevosía en la Ejecución de un Robo Agravado y Agavillamiento. En ese tiempo la mujer trabajaba como doméstica en una casa en Caracas.

Allí en compañía de su pareja (por aprehender) ingresaron a la vivienda donde laboraba para perpetrar un robo, donde se encontraban 3 adultos mayores. Procediendo a amordazarlos, amarrarlos y taparles la boca con una cuerda, hasta causarles la muerte.

