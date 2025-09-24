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Mujer que desarmó al policía en Petare será imputada por el Ministerio Público

By Redacción Carabobo
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Mujer que desarmó al policía en Petare

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Una mujer que desarmó a un policía en Petare, municipio Sucre y previamente había hurtado en un Farmatodo será imputada por el Ministerio Público, junto a otra mujer. El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre de 2025.

El Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que fueron aprehendidas para ser imputadas las ciudadanas Suhany Fernández y Maria Zapata. Por los delitos de hurto calificado, además de agavillamiento.

Mujer que desarmó al policía en Petare

Como resistencia y homicidio intencional calificado en grado de tentativa, dichas delincuentes intentaron sustraer pertenecías de Farmatodo. Tomando una actitud agresiva en contra de los empleados.

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Quienes alertaron a funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, al intentar detenerlas una de las implicadas despojo de su arma a uno de los uniformados. Generando momentos de tensión y zozobra en el lugar.

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