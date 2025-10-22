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La mujer que quemaba a su hijo con una cucharilla caliente quedó detenida en la carretera vieja Caracas La Guaira. El niño de cuatro años era maltratado por la mujer que le colocaba el cubierto a una alta temperatura en los labios y los cachetes.

El suceso que se hizo viral en horas de la noche de ayer 21 de octubre de 2025 culminó con la detención de la mujer. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana hicieron efectiva la captura.

Las fotos del niño se hicieron virales y gracias a los vecinos se dio captura a la dama, cuya identidad no fue revelada por los organismos de seguridad. Los vecinos se encargaron de la denuncia.

Quemaba a su hijo con una cucharilla caliente

El proceso judicial que enfrenta la mujer es uno de los más graves, el niño quedó bajo el resguardo de las autoridades. Este se veía con graves quemaduras e inflamación en sus cachetes como en la boca.

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Funcionarios de la PNB acompañados del personal de la Fiscalía 90 del Ministerio Público llegaron a la vivienda de la mujer. Esta quedó detenida y se espera por el proceso judicial que tendrá que enfrentar.

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