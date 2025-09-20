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Una mujer que se había casado con un fantasma anunció el divorcio del mismo. La dama que se había hecho viral hace un tiempo prefirió separarse del supuesto novio. Amanda Teague de Irlanda del Norte dijo haberse casado con un pirata haitiano.

Dijo que Jack, el supuesto hombre era un ladrón de los mares de una edad de 300 años. Amanda había hecho la boda en un barco en aguas internacionales con gente de profunda espiritualidad.

Las cuales le habían acompañado en la boda, incluso ese día fue un médium que sostuvo el anillo y dio el “si” por el pirata. Dijo que su esposo… Jack ya llevaba ese anillo, y que viviría su felicidad.

Amanda vistió de blanco, estaba hermosa el día de la boda y se había hecho viral precisamente por lo que decía de su hombre conocedor de los mares. El enigmático novio al parecer y ella no se la llevaron bien.

Mujer que se había casado con un fantasma anunció el misterioso divorcio

Amanda anunció el divorcio, y dijo que la relación había durado menos de un año. Comentó que es un peligro adentrarse en el mundo de la espiritualidad. Y prefirió estar en la soltería nuevamente.

La mujer de mirada fuerte no dio muchos detalles de lo que había ocurrido con el misterioso Jack y el por qué del divorcio. Pero su divorcio se hizo viral como su matrimonio, solo que sin invitados.

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Recordó aquel momento cuando vistió de blanco, y había hasta una bandera pirata en un barco donde le acompañaban los invitados. Un relato tan increíble que confirma que, a veces, la realidad puede ser aún más extraña que la ficción.

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