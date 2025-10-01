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Una mujer quedó detenida en Petare por trato cruel y abandono, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. La fémina de 27 años quedó en manos del Ministerio Público.

Procedimientos de seguridad realizados por funcionarios de la Delegación Municipal El Llanito, han permitido la ubicación y detención de distintas personas. Las cuales están requeridas por los tribunales nacionales.

Mujer quedó detenida en Petare por trato cruel y abandono

Tras un dispositivo realizado en la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda, se logró la detención de Emmaly Alejandra Díaz Ramírez (27). Quien ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que se encuentra requerida.

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Díaz Ramírez estaba solicitada por el Juzgado Primero de Control del estado Monagas, por abandono agravado y trato cruel. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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