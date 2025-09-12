Compartir

Una mujer quedó detenida por dejar a sus hijos por dos semanas con una vecina y no contestar las llamadas y pedir que no la molestaran. El caso ocurrió en Anaco, estado Anzoátegui.

Eudimar Carolina Marín Jiménez de 27 años se entregó voluntariamente luego de ser señalada por dejar a sus hijos de dos y cuatro años de edad. En vista que no contestaba las llamadas como mensajes la vecina formuló la denuncia.

Mujer quedó detenida por dejar a sus hijos por dos semanas con una vecina

La mujer asistió de manera voluntaria a la sede del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La mujer dejó a los niños por más de 10 días de ausencia. La vecina formuló la denuncia y dijo que Marín Jiménez le había dejado a los menores bajo su cuidado y se había marchado del municipio.

NO DEJES DE LEER AHORA: Colisión en semáforo de la vía Flor Amarillo dejó cinco lesionados

Es por ello que una consejera del CPNNDA tomó en custodia a los niños y los llevó a una casa hogar. Mientras que la detención de Eudimar se hizo cuando visitó la oficina de la consejera. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas