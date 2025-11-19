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Una mujer quedó detenida por suministrar alcohol y poner en riesgo la salud a menores de edad. El hecho ocurrió en Villa del Rosario, estado Zulia, la fémina quedó a la orden del Ministerio Público por este caso.

La ciudadana fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). Uno de los menores sufrió una intoxicación etílica severa, y fue recluido de emergencia en el hospital Nuestra Señora del Rosario.

Mujer quedó detenida por suministrar alcohol a menores de edad

Conociendo la denuncia los agentes se dirigieron hasta donde se encontraba Daviana Estefani Armas Machado, de 33 años de edad. Ésta ante la presencia policial opuso resistencia al arresto.

Una vez recibió valoración médica la detenida fue conducida al Centro de Coordinación Policial Rosario, donde quedó a disposición de la Fiscalía 41 del Ministerio Público.

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