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Una mujer quedó lesionada al caer al Río Cabriales ayer viernes 19 de diciembre luego de las cinco de la tarde. El hecho ocurrió al sur de la ciudad cerca del CICPC de Plaza de Toros, la mujer fue auxiliada enseguida.

La mujer se trasladaba en una moto cuando perdió el control de la misma y cayó a las aguas del afluente valenciano.

Mujer quedó lesionada al caer al Río Cabriales

Al lugar llegaron bomberos de Valencia, como grupos de rescate, la dama quedó identificada como Jennyfer Gómez de 38 años de edad. La mujer presentó traumatismos en el torax como una de las piernas golpeadas.

La dama fue estabilizada por el personal paramédico de 0800 Bigote y trasladada a la emergencia del Hospital Central de Valencia.

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