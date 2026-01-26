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Una mujer quedó lesionada luego de chocar con un objeto fijo en El Parral al norte de la ciudad de Valencia. La información fue suministrada por el Cuerpo de Bomberos del estado Carabobo la noche del domingo 25 de enero de 2026.

La dama había quedado con lesiones y atrapada luego de chocar contra una pared de una de las viviendas del urbanismo ubicado al norte de Valencia. Enseguida la comisión bomberil comenzó las labores de rescate.

«El siniestro se registró en la avenida Río Orinoco, donde una camioneta Toyota 4Runner, color dorado, placa MCG-30R»; informó el Canal de Emergencia mediante una minuta.

Mujer quedó lesionada luego de chocar con un objeto fijo en El Parral

Además de labores de liberación, inmovilización y atención prehospitalaria, manteniéndose la paciente estable hasta la llegada de la unidad ambulancia para su traslado a un centro asistencial. Para su evaluación médica.

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La camioneta chocó contra la pared, enseguida salieron vecinos del sector para dar la información a las autoridades. El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año.

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