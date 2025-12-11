Compartir

Una mujer se hacía pasar por hombre mediante la Inteligencia artificial para estafar a mujeres en el Área Metropolitana de Caracas. La información la dio el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Deymar Daniela Urbano Aragot de 26 años quedó detenida por estafar, haciéndose pasar por hombre mediante un convertidor de voz. Con el cual «conquistaba» a sus víctimas para luego sustraer los vehículos a las mismas.

Mujer se hacía pasar por hombre mediante IA para estafar a mujeres en Caracas

Se logró la aprehensión por caso de estafa continuada mediante un sofisticado método que involucraba suplantación de identidad y tecnología de inteligencia artificial. La detenida operaba en la modalidad de «estafa amorosa» o «catfishing» con un alto nivel de elaboración.

NO DEJES DE LEER AHORA: Por hurto de vehículos detienen a una pareja delictiva en La Victoria

Creaba perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por un hombre, y establecía relaciones afectivas o de confianza con las mujeres. Para luego solicitarles sus vehículos bajo diversos pretextos. La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía 158 MP AMC, que lleva el caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas