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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Carabobo, detuvieron a Rosa Amelia Magallanes, quien se hacia pasar por diputada del Consejo Legislativo en la entidad (CLEC), para exigir la liberación de un ciudadano. La mujer se presentó en la División Motorizada de la PNB, sede Valencia, dónde los amenazó de «usar sus influencias» si no liberaban a un sujeto que estaba siendo. verificado en el Sistema de Información Policial (Siipol), indicó el organismo de seguridad en su cuenta de Instagram.

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