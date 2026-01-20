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Una mujer terminó la relación con un hombre y este le quitó la vida, el triste hecho ocurrió en el estado Táchira. El hecho fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal San Cristóbal; esclarecieron el femicidio de Yessica Soveida Durán Trejo (23).

Quien fue hallada brutalmente agredida en la parroquia Emeterio Ochoa, municipio Libertador, estado Táchira este 10 de enero. Logrando la detención de su expareja, José Atilio Ortega Chacón (32), apodado Polly.

Mujer terminó la relación con un hombre y le quitó la vida

Mediante un extenso trabajo de investigación, se pudo conocer que la víctima, tras varios años de relación con Ortega, había puesto fin a la misma. Pero el hombre se negaba a aceptarlo, por lo que al conocer la rutina que esta tenía.

La sometió cuando Yessica se disponía a ir a su trabajo, golpeándola con un objeto contundente. Posteriormente, se trasladó a su vivienda donde acostó a dormir y con el pasar de las horas, fue alertado por un familiar sobre el hallazgo del cuerpo de Yessica.

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Ortega, simuló desconocer el hecho, sin embargo, el trabajo técnico – científico realizado por las comisiones del Cicpc, demostraron su responsabilidad en el atroz crimen; quedando a la orden del Ministerio Público.

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