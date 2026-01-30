Compartir

Mujer terminó relación con un hombre en el Táchira y este la asesinó, la dama madre de dos pequeños murió de manos de su expareja. El hombre se negaba a aceptar el fin de la relación con la dama.

Laura Acevedo, trabajadora del Hospital de Colón era madre y estaba estudiando Gestión de Salud Pública. Laura buscó terminar la relación con Carlos Hernández, pero este se negaba a aceptar el fin de la misma.

Mujer terminó relación con un hombre en el Táchira y este la asesinó

Este buscó hablar con la dama pero ante la negativa de ella de continuar la golpeó dejándola inconsciente. Hernández huyó de la escena mientras la Laura estaba ya sin vida en su residencia ubicada en la calle 9 de Colón.

Las autoridades buscan activamente al sujeto que dejó sin vida a la mujer. El femicidio se suma a los ocurridos en el país en los últimos meses.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas