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Una mujer venezolana fue asesinada en Perú dentro de su vivienda, la policía investiga el caso. La dama identificada como Rocío González Faría venía de recoger a su hija en la escuela cuando fue sorprendida en casa.

González de 40 años de edad estaba residenciada en la zona de Año Nuevo en Comas en Perú. A los pocos minutos de llegar a la vivienda fue atacada por una persona desconocida, dentro de la vivienda al parecer había un sujeto.

El hombre tenía el rostro cubierto con una capucha y atacó a tiros a la mujer para luego huir de la vivienda. Los vecinos se sorprendieron por los disparos dentro de la casa de la mujer, el sujeto huyó a los pocos minutos.

Mujer venezolana fue asesinada en Perú

La policía se presentó en la vivienda de la mujer para hacer el levantamiento del cadáver y recabar pistas que lleven al agresor. Mientras que el asesinato de la dama venezolana causó conmoción en la zona de Comas.

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Los investigadores comenzaron a interrogar a personas que conocían a la mujer de nacionalidad venezolana. Se espera por el resultado de dichas investigaciones para dar con el paradero del hombre que disparó.

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