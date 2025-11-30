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Una mujer venezolana y su pareja en Perú fueron encontrados sin vida. La policía mantiene las investigaciones del caso ocurrido el viernes 28 de noviembre en el edificio Family Tower en el distrito de Breña.

La policía no descarta un femicidio suicidio dentro del apartamento, aunque se mantienen investigando el hecho. La mujer de nacionalidad venezolana quedó identificada como Katherine Zambrano del Valle López de 34 años de edad.

Katherine tenía un disparo en la nuca, que la dejó sin vida de forma instantánea. Mientras que su pareja, de nacionalidad peruana, era un hombre de 32 años, quien respondía al nombre de Daniel Alexander Albanil Tejeda quien tenía un disparo en la sien.

Mujer venezolana y su pareja en Perú fueron encontrados sin vida

Desde el miércoles estaban en el interior del apartamento. La hija menor de la mujer no sabía de su madre desde hacía 12 horas, al llegar al apartamento se encontró con su madre muerta por un disparo.

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No se sabe si entre ambos hubo alguna discusión lo que generó que el sujeto disparara contra la mujer. Y posteriormente a ello, se disparó en la sien quedando sin vida en el lugar. El hecho causó conmoción en ese país.

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