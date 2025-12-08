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Una mujer y su hijo fueron encontrados sin vida en una posada en Ocumare de La Costa en Aragua. A las tres de la tarde de ayer domingo 7 de diciembre reportaron el hecho en una de las posadas que hay en la zona donde un niño de cuatro años y su madre fueron encontrados muertos.

Funcionarios del CICPC estuvieron en la posada ubicada en la calle California en el municipio Costa de Oro en la entidad aragüeña. La mujer fallecida fue identificada como Belkis Yesenia Amaya de aproximadamente 40 años de edad y su hijo de cuatro años.

Mujer y su hijo fueron encontrados sin vida en una posada en Ocumare de La Costa

Hasta ahora las causas de muerte de ambos está siendo investigada, al parecer la mujer asfixió al menor antes de quitarse la vida. Aunque se espera por las investigaciones hechas por las autoridades para esclarecer la causa de muerte.

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No se sabe desde cuando estaban la mujer y su hijo en la posada del estado Aragua. Como se espera por información de donde estos residían. El caso causó conmoción en dicha zona turística.

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