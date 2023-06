Compartir

Los cadáveres de dos mujeres mayores fueron hallados este sábado dentro de la residencia Sabana de Plata, parroquia El Recreo del municipio Libertador.

Las víctimas fallecieron por causas naturales y en fechas distintas, según aclaró el CICPC.

Se trataba de María Teresa Echeverría de 95 años, se encontraba en cama y dependía de su hija María Elena Franzini Echeverría de 57 años, quien sufría de un trastorno y falleció hace dos semanas atrás aproximadamente de un infarto.

La madre al no ser asistida, no logró pedir apoyo y también sufrió un infarto. No se presenciaron signos de violencia en el hogar.

El hecho no se registró en Chacao

En ese sentido, el director general de la Policía del Municipal de Chacao, Rubel Vásquez, precisó que el suceso no ocurrió en dicho municipio como se había dado a conocer en un principio.

#COMUNICADO informamos a nuestros vecinos y a toda la comunidad que el lamentable suceso en donde fueron encontradas sin vida dos personas de la tercera edad, ocurrió en la parroquia El Recreo del Mun. Libertador y no en Chacao, tal y como erróneamente lo reseñan algunos medios. pic.twitter.com/tcbc4DyudQ — Policía Municipal de Chacao (@policiachacao) June 17, 2023

