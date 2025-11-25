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El evento más esperado del año llega a Venezuela: se trata del tradicional Black Friday de MultiMax, trae consigo precios increíbles en artículos para el hogar, electrodomésticos, muebles, tecnología, juguetes, innovación y lencería.

Este se suma a un año más en el que Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax y CEO de CLX Group, pone a disposición de su distinguida clientela el inicio de las acostumbradas ofertas predecembrinas. Son más de 400 marcas que la tienda multimarca de Venezuela, entre ellas CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Kucce, JVC, Daewoo Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Oster, Black+Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y White-Westinghouse.

El Black Friday de MultiMax dará inicio el jueves 27 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, en las siguientes sedes y estados:

San Fernando (estado Apure), Barinas (Barinas), Barquisimeto Este (Lara), Cabimas (Zulia), Los Ilustres (Caracas), Charallave (Miranda), Ciudad Bolívar (Bolívar), Coro (Falcón), Costa Azul (Nueva Esparta), Cumaná (Sucre), El Vigía (Mérida), Guanare (Portuguesa), Guatire (Miranda), Lechería (Anzoátegui), Los Cortijos (Caracas), Maracaibo 5 de Julio (Zulia), Maracay Global (Aragua), Maturín (Monagas), Mérida (Mérida), Morón (Carabobo), Paraguaná (Falcón), Propatria (Caracas), Puerto Ordaz (Bolívar), San Cristóbal 5ta Avenida (Táchira), San Felipe (Yaracuy), San Félix (Bolívar), Valencia Avenida Bolívar (Carabobo) y Valera (Trujillo).

Navidad en Black Friday con MultiMax

Los habitantes de la Gran Valencia también podrán celebrar el inicio de las fiestas decembrinas con el tradicional encendido del árbol de Navidad, que iluminará la avenida Bolívar Norte de la ciudad industrial de Venezuela en un gran evento que incluirá música en vivo y actividades especiales para toda la familia.

Pero eso no es todo, ya que los grandes descuentos no se limitan al Black Friday. Hay ofertas disponibles desde el domingo 23 de noviembre y durarán una semana, hasta el domingo 30 de noviembre, en el marco del Black Week.

Durante estos siete días, los asistentes a las sedes de MultiMax podrán disfrutar de un ambiente único y lleno de promociones imperdibles en artículos de alta demanda como neveras y aires acondicionados, lavadoras y secadoras, televisores LED, Smart TV y UHD 4K, además de cocinas, aspiradoras, batidoras, triciclos, ¡y mucho más!

Para el Black Friday, las puertas se abrirán a partir de las 7:00 p. m. en las mencionadas sucursales de la tienda multimarca de Venezuela, permitiendo a los venezolanos acceder a una exhibición especial solo por la duración de la venta nocturna. Una vez finalizada, se reanudarán los precios del Black Week.

Por si fuera poco, los clientes afiliados a PriorityMax podrán acceder como cliente VIP. Si aún no estás suscrito a este novedoso programa de fidelidad, el proceso es sencillo e inmediato: solo necesitas la cédula de identidad laminada y un único pago anual de 20 dólares (a tasa BCV).

Así que ¡no lo pienses más! Acércate a las sedes de MultiMax y equipa tu hogar con el Black Friday. ¡Recuerda que son más de 400 marcas en un mismo lugar.

Sigue a @multimax en redes sociales, accede a la página web multimax.com.ve y mantente atento a todo lo que la tienda multimarca de Venezuela tiene para ofrecerte, desde promociones exclusivas hasta próximas inauguraciones. ¡Vive la experiencia MultiMax!

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